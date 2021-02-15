Торнтон вернулся к тренировкам с «Торонто» после перелома ребра
Форвард «Торонто» Джо Торнтон вернулся к тренировкам с командой, сообщается на официальном сайте НХЛ.
41-летний хоккеист пропустил 10 матчей из-за перелома ребра, который он получил 20 января в игре против «Эдмонтона».
«Неудачная травма, но сейчас я себя хорошо чувствую и очень жду завтрашнюю игру. Я подобрал соответствующие щитки, попробовал вести силовую борьбу, сначала в легкой форме, а затем наращивая обороты. Сейчас все в порядке, никаких ограничений нет», — сказал Торнтон.
16 октября Торнтон подписал годичный контракт с «Торонто» после 15 сезонов в составе «Сан-Хосе». В пяти матчах форвард набрал 2 (1+1) очка.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/thornton-to-play-for-maple-leafs-on-monday/c-321412378
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