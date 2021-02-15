Болельщики «Вашингтона» в соцсетях в восторге от возвращения Кузнецова

Болельщики «Вашингтона» прокомментировали возвращение Евгения Кузнецова в состав. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» он забросил уже на 6-й минуте. Однако это не спасло «Кэпиталз» от четвертого подряд поражения.

Кузнецов из-за попадания в ковид-лист НХЛ пропустил практически месяц. До сегодняшнего матча он последний раз выходил на лед 19 января.

sammie: «Кэпс проигрывали? Все в порядке, у нас есть Кузи».

caps loss? it's okay cause we have kuzy pic.twitter.com/HxTPIkX9DL — sammie (@luvhchan) February 14, 2021

Regal Beagle: «Я считаю, что гол Кузи заставит скептиков сквозь зубы произносить «оправдания».

Chris: «Примерно такого хорошего начала и ждали от Кузи. Надеюсь, он так и продолжит».

Evan Johnson: «Видели это? Вот как нужно объявлять о своем возвращении».

Ashley: «То, что вы любите видеть и не видите достаточно часто».

Marcelo D'Amico: «Голы Кузи и Бэки оказались удачливыми, низкая энергия... Врана ОК... хороший контроль отскока. Эта команда очень похожа на «Кэпс» 2018 года... все ожидают другого волшебства. Мне нравится тяжелая работа, когда возвращаются парни из Covid-протокола!»