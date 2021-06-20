Рик Токкет является основным претендентом на пост главного тренера «Сиэтла», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Токкет работал с «Аризоной» с июля 2017 года. За это время «Койотс» лишь один раз выходили в плей-офф. Ранее он работал ассистентом тренера в «Тампе» и «Колорадо».

Отметим, что Токкет и генменеджер «Кракен» Рон Фрэнсис в 1990-е вместе выступали за «Питтсбург» и выигрывали Кубок Стэнли.