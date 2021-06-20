Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

В НХЛ не определили сроки принятия решения об участии игроков в Олимпиаде

17:17
Теги:

Заместитель коммисара НХЛ Билл Дэйли заявил, что точные сроки принятия решения об участии игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине не установлены.

«Наши переговоры продолжаются. Нет конкретных сроков для принятия решения», — сказал Дэйли ТАСС.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11700293

Читайте также

Германия показала, как нужно вскрывать плотную защиту. А Португалии мешает эгоизм Роналду
Как привлечь деньги в свой кошелек
Сборная России поддержала находящуюся в коме певицу МакSим
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд