В НХЛ не определили сроки принятия решения об участии игроков в Олимпиаде

Заместитель коммисара НХЛ Билл Дэйли заявил, что точные сроки принятия решения об участии игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине не установлены.

«Наши переговоры продолжаются. Нет конкретных сроков для принятия решения», — сказал Дэйли ТАСС.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.