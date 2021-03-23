Токарски заменил Хаттона в воротах «Баффало» по ходу матча с «Рейнджерс». Это его первая игра в НХЛ с 2016 года
03:03
Вратарь «Баффало» Картер Хаттон из-за травмы не смог продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
На 35-летний канадец покинул площадку на третьей минуте встречи, место в воротах занял Дастин Токарски. для 31-летнего канадца это первый матч в НХЛ с 2016 года.
Токарски выступает за фарм-клуб «Баффало» «Рочестер Американс» с 2021 года. Последний матч в НХЛ голкипер провел 28 октября 2016 года за «Анахайм».
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