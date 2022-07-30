Оши: «Я улыбаюсь до ушей каждый раз, когда вижу Овечкина на арене»

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине.

«Я не встречал никого, кто бы так любил забивать голы или чтобы его команда забивала голы. Сколько раз я забивал гол, а он обнимал меня так, что я уже думал, мне нужно будет показаться врачу. Он такой один. Я улыбаюсь до ушей каждый раз, когда вижу его на арене», — приводит слоав Оши The Rink Live.

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах и занял 16-е место в таблице лучших бомбардиров лиги. В плей-офф у 36-летнего россиянина 6 (1+5) очков в 6 матчах.