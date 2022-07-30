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Сегодня, 08:49

«Оттава» пока не вела переговоров с Зубом о новом контракте

Карен Саркисян
Корреспондент
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Дэн Мильштейн, представитель защитника «Оттавы» Артема Зуба сообщил, что клуб на данный момент не вел переговоров о новом контракте с его клиентом.

У 26-летнего россиянина остался один год по действующему соглашению с «Сенаторс» с кэпхитом 2,5 миллиона долларов.

Защитник может стать неограниченно свободным агентом в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне Зуб набрал 22 (6+16) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: https://twitter.com/TSNSimmer/status/1552429798932324353
Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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