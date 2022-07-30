«Анахайм» не сможет обменять Клингберга до 2023 года из-за запрета в контракте

В пятницу, 29 июля, защитник Джон Клингберг стал игроком «Анахайма». 29-летний швед подписал однолетнее соглашение.

Как сообщает CapFriendly, в контракте хоккеиста есть пункт о запрете на обмен до 1 января 2023 года. После этого будет действовать ограничение на обмен в 10 команд.

Ранее шедвский защитник выступал за «Даллас», который покинул на правах свободного агента этим летом.

В прошлом сезоне Клингберг сыграл в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 47 (6+41) очков.