The New York Post считает, что Бучневич добьется наибольшего прогресса в «Рейнджерс» в следующем сезоне

The New York Post предположил, кто из хоккеистов «Рейнджерс» добьется наибольшего прогресса в следующем сезоне. Внимание было уделено россиянину Павлу Бучневичу.

— Вам знакомо это имя? 25-летний нападающий перед паузо разошелся не на шутку: 21 очко (9+12) в 21 матче, а в первых 47 у него на счету было лишь 25 (7+18) результативных баллов. Дела у него пошли здорово с началом выступления звене с Зибанежадом на правом фланге. Он вывел свою игру на новый уровень после того, как Крайдер выбыл из строя с переломом ноги. Кроме того, следующий год ведь будет последним для Бучневича по его контракту.