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Таварес не помнит момент столкновения с Перри, после которого оказался в больнице

17:54
Джон Таварес. Фото ХК «Торонто».
Джон Таварес. Фото ХК «Торонто».
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Капитан «Торонто» Джон Таварес заявил, что не помнит момент, как столкнулся с форвардом «Монреаля» Кори Перри.

«Помню утро того дня. Первые смены. А потом уже помню, как меня везут на носилках. Как я оказался в машине скорой помощи», — приводит слова Тавареса TSN.

Таварес был госпитализирован после страшного столкновения в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

Первый период матча на некоторое время был прерван из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приема от защитника Бена Шиаро. После того, как Таварес упал на лед, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри.

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