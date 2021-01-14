Татар похвалил Романова за игру в дебютном матче в НХЛ

Нападающий «Монреаля» Томаш Татар похвалил защитника Андрея Романова за игру в дебютном для него матче в НХЛ против «Торонто» (4:5 ОТ).

«Александр здорово боролся и хорошо двигал шайбу в нашей второй бригаде большинства. Этот парень — определенно отличный хоккеист», — приводит пресс-служба НХЛ слова Татара.

Романов стал автором результативной передачи на Татара. 21-летний россиянин стал третьим хоккеистом «Монреаля» за 40 лет, которому удалось отличиться результативным действием в дебютном матче. В сезоне-1984/85 это сделал чех Петр Свобода, в сезоне-2000/01 россиянин Андрей Марков.