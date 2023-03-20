Тарасов в матче с «Вегасом» был заменен после пятой пропущенной шайбы
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вегасом».
На 37-й минуте при счете 1:5 вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов был заменен на Майкла Хатчинсона.
В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 15 матчей, пропустив 52 шайбы при 89,5 процента отраженных бросков.
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