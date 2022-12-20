Тарасов стал второй звездой матча с «Далласом»

«Даллас» обыграл «Коламбус» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Российский вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов стал второй звездой матча. Он отразил 32 из 33 бросков.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 44 очками в 33 матчах, «Коламбус» идет на последнем, 16-м месте Востока с 22 очками в 31 игре.