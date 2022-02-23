Тарасенко забросил 19-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Счет стал — 2:1.

На 9-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала 19-й в этом сезоне.

Также в этом регулярном чемпионате НХЛ Тарасенко сделал 27 голевых передач.