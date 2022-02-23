Тренин сравнял счет в матче «Нэшвилла» с «Флоридой»

«Нэшвилл» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Счет стал — 3:3.

В середине второго периода голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Для 25-летнего россиянина эта шайба стала 12-й в этом сезоне.

Также в этом регулярном чемпионате НХЛ Тренин сделал 5 голевых передач.