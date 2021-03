Тарасенко сделал голевую передачу в матче с «Вегасом». Видео

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко 23 марта в матче регулярного сезона НХЛ против «Вегаса» отличился результативной передачей.

Во втором периоде российский форвард принял участие в голевой атаке, отдав передачу на защитника Винса Данна.

POV: you have glass seats for Vince Dunn's goal ? #stlblues pic.twitter.com/vUhQMYCeTZ