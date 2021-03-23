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Тарасенко сделал голевую передачу в матче с «Вегасом». Видео

07:04
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко 23 марта в матче регулярного сезона НХЛ против «Вегаса» отличился результативной передачей.

Во втором периоде российский форвард принял участие в голевой атаке, отдав передачу на защитника Винса Данна.

В нынешнем сезоне НХЛ 29-летний россиянин проводит восьмой матч. В активе Тарасенко 5 (1+4) очков.

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