Марло вышел на четвертое место по количеству матчей подряд в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло 23 марта в очередной раз вышел на лед во встрече регулярного сезона НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Для 41-летнего канадца это 884-й матч подряд в НХЛ, и по этому показателю Марло вышел на четвертое место в истории лиги. Выше него только защитник «Флориды» Кейт Яндл (897 матчей подряд), экс-хоккеист «Торонто», «Детройта» и «Сент-Луиса» Гарри Ангер (914 игр) и легенда «Монреаля» Дуг Джарвис (964).

Patrick Marleau has not missed a regular-season game since April 9, 2009 — he just keeps on climbing.



Longest «Ironman» streaks in NHL history:



964 — Doug Jarvis

914 — Garry Unger

897 — Keith Yandle

884 — Patrick Marleau

884 — Steve Larmer#NHLStats: https://t.co/wcKXzqONp6 pic.twitter.com/tNIHVVPVgi