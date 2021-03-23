Марло вышел на четвертое место по количеству матчей подряд в НХЛ
Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло 23 марта в очередной раз вышел на лед во встрече регулярного сезона НХЛ против «Лос-Анджелеса».
Для 41-летнего канадца это 884-й матч подряд в НХЛ, и по этому показателю Марло вышел на четвертое место в истории лиги. Выше него только защитник «Флориды» Кейт Яндл (897 матчей подряд), экс-хоккеист «Торонто», «Детройта» и «Сент-Луиса» Гарри Ангер (914 игр) и легенда «Монреаля» Дуг Джарвис (964).
Patrick Marleau has not missed a regular-season game since April 9, 2009 — he just keeps on climbing.— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 23, 2021
Longest «Ironman» streaks in NHL history:
964 — Doug Jarvis
914 — Garry Unger
897 — Keith Yandle
884 — Patrick Marleau
884 — Steve Larmer#NHLStats: https://t.co/wcKXzqONp6 pic.twitter.com/tNIHVVPVgi
В нынешнем сезоне НХЛ Марло провел 30 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков.
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