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Марло вышел на четвертое место по количеству матчей подряд в НХЛ

06:53
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Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло 23 марта в очередной раз вышел на лед во встрече регулярного сезона НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Для 41-летнего канадца это 884-й матч подряд в НХЛ, и по этому показателю Марло вышел на четвертое место в истории лиги. Выше него только защитник «Флориды» Кейт Яндл (897 матчей подряд), экс-хоккеист «Торонто», «Детройта» и «Сент-Луиса» Гарри Ангер (914 игр) и легенда «Монреаля» Дуг Джарвис (964).

В нынешнем сезоне НХЛ Марло провел 30 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков.

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