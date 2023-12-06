Тарасенко признан второй звездой матча «Оттава» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Оттава» — «Рейнджерс» (6:2). Все были выбраны из состава победителей.

Второй звездой признан российский нападающий Владимир Тарасенко. 31-летний россиянин забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Он прервал свою безголевую серию из 13 встреч.

Первой звездой стал форвард Брэйден Ткачак, оформивший дубль, а замкнул тройку Клод Жиру, на счету которого гол и голевая передача.