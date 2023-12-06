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3 очка Тарасенко помогли «Оттаве» победить «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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6 декабря. Оттава — Рейнджерс — 6:2.
Фото USA Today Sports

«Оттава» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Сенаторз» прервали трехматчевую победную серию соперника.

Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил две шайбы, одна из которых в пустые ворота, и сделал голевую передачу. Ранее он играл за клуб из Нью-Йорка. Защитник Артем Зуб отметился двумя ассистами.

В составе проигравшей команды российский форвард Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам.

«Оттава» набрала 20 очков, но осталась на последней строчке в Восточной конференции. «Рейнджерс» продолжает лидировать — 37 очков.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
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«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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Тарасенко признан второй звездой матча «Оттава» — «Рейнджерс»
Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 23 18 5 37
2 Каролина 24 14 10 29
3 Филадельфия 25 13 12 28
4 Вашингтон 22 12 10 26
5 Айлендерс 23 10 13 26
6 Питтсбург 24 11 13 25
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 26 8 18 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 24 14 10 30
3 Детройт 23 13 10 29
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 26 11 15 27
6 Монреаль 25 11 14 25
7 Баффало 25 10 15 22
8 Оттава 19 9 10 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 24 15 9 32
2 Даллас 23 14 9 31
3 Виннипег 24 14 10 30
4 Аризона 24 13 11 28
5 Сент-Луис 24 13 11 27
6 Нэшвилл 24 12 12 24
7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 23 7 16 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 16 10 37
2 Ванкувер 25 16 9 33
3 Лос-Анджелес 21 14 7 31
4 Калгари 24 10 14 23
5 Сиэтл 26 8 18 22
6 Анахайм 24 10 14 20
7 Эдмонтон 22 9 13 19
8 Сан-Хосе 25 6 19 14
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6.12 03:00
Оттава – Рейнджерс
6 : 2
6.12 03:00
Баффало – Детройт
 3 : 5
6.12 03:00
Коламбус – Лос-Анджелес
 3 : 4 ОТ
6.12 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 - : -
6.12 04:30
Чикаго – Нэшвилл
 - : -
6.12 05:00
Колорадо – Анахайм
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