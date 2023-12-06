3 очка Тарасенко помогли «Оттаве» победить «Рейнджерс»

«Оттава» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Сенаторз» прервали трехматчевую победную серию соперника.

Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил две шайбы, одна из которых в пустые ворота, и сделал голевую передачу. Ранее он играл за клуб из Нью-Йорка. Защитник Артем Зуб отметился двумя ассистами.

В составе проигравшей команды российский форвард Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам.

«Оттава» набрала 20 очков, но осталась на последней строчке в Восточной конференции. «Рейнджерс» продолжает лидировать — 37 очков.