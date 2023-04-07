Тарасенко признан третьей звездой матча «Сент-Луис» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Сент-Луис» — «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий гостей Владимир Тарасенко. Он отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой стал форвард «Блюз» Каспери Капанен, забросивший победную шайюу. Возглавил тройку его одноклубник Тайлер Питлик, на счету которого один гол.