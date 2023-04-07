Кравцов забросил первую шайбу за «Ванкувер»

Форвард «Ванкувера» Виталий Кравцов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

23-летний россиянин забросил шайбу на 24-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 2:0.

Для Кравцова это первая шайба в 14 матчах за «Ванкувер». Всего в текущем сезоне форвард набрал 8 (4+4) очков в 42 матчах.