Тарасенко признан первой звездой матча «Флорида» — «Калгари»

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Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:1).

Россиянин забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

Второй звездой встречи стал вратарь «Пантерз» Энтони Столарз, отразивший 32 из 33 бросков.

Третья звезда матча — защитник «Флориды» Густав Форслинг, у которого два голевых паса.