Тарасенко признан первой звездой матча «Флорида» — «Калгари»
Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:1).
Россиянин забросил две шайбы и сделал результативную передачу.
Второй звездой встречи стал вратарь «Пантерз» Энтони Столарз, отразивший 32 из 33 бросков.
Третья звезда матча — защитник «Флориды» Густав Форслинг, у которого два голевых паса.
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|67
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|64
|30
|34
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|7
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|8
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|37
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|И
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|П
|О
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|Ванкувер
|65
|41
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|2
|Эдмонтон
|62
|38
|24
|79
|3
|Лос-Анджелес
|62
|32
|30
|75
|4
|Вегас
|63
|33
|30
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|5
|Калгари
|62
|31
|31
|67
|6
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|63
|28
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|67
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Результаты / календарь
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|00:00
|
Флорида – Калгари
|- : -
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|- : -
|10.03
|03:00
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Чикаго
|- : -
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|10.03
|03:30
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|- : -
|10.03
|06:00
|
Вегас – Детройт
|- : -
|10.03
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|- : -
|10.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|10.03
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Питтсбург – Эдмонтон
|- : -
|10.03
|22:30
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Миннесота – Нэшвилл
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|65
|111
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|106
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|100
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|64
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|61
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
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|1.97
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