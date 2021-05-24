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Тарасенко после серии с «Колорадо» заявил, что у него есть проблемы с пахом

03:20
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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко имеет проблемы с пахом, сообщает журналист Грег Вышински.

Об этом 29-летний россиянин заявил после четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (2:5), в котором форвард оформил дубль.

Тарасенко из-за травмы пропустил начало сезона-2020/21, а также из-за повреждения не играл с 30 апреля по 17 мая. В регулярном чемпионате форвард провел 24 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков. В четырех играх плей-офф Тарасенко забил два гола.

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