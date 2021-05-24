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Макдэвид набрал первое очко в серии с «Виннипегом»

03:01
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

24-летний канадец ассистировал Леону Драйзайтлю на 7-й минуте встречи. Для хоккеиста это первое набранное очко в текущем плей-офф.

В регулярном сезоне НХЛ Макдэвид набрал 105 (33+72) очков в 56 матчах и стал обладателем «Арт Росс Трофи».

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