Макдэвид набрал первое очко в серии с «Виннипегом»
03:01
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».
24-летний канадец ассистировал Леону Драйзайтлю на 7-й минуте встречи. Для хоккеиста это первое набранное очко в текущем плей-офф.
В регулярном сезоне НХЛ Макдэвид набрал 105 (33+72) очков в 56 матчах и стал обладателем «Арт Росс Трофи».
WHAT A TUCK!— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 23, 2021
? LEON DRAISAITL
1-0 #LetsGoOilers
? @Sportsnet pic.twitter.com/OBzXAIPqUu
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