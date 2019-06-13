Тарасенко - первый победитель Кубка Стэнли из Ярославля

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко расширил географию российских побед в Кубке Стэнли. Форвард, родившийся в Ярославле, стал представителем 13-го российского города, которому удалось завоевать главный заокеанский хоккейный трофей. Еще два российских чемпиона НХЛ родились в украинских городах. Иван Барбашев принес 13-е чемпионство Москве, позволив столице увеличить отрыв от преследующего Воскресенка до пяти титулов. (Кирилл Бурдаков)

Города рождения российских обладателей Кубка Стэнли

Город Кубки Игроки Москва 13 Брылин-3, Зубов-2, Немчинов-2, Фетисов-2, Барбашев, Карповцев, Д.Миронов, Овечкин Воскресенск 8 Ларионов-3, Вяч.Козлов-2, Зелепукин, Каменский, Локтионов Екатеринбург 4 Дацюк-2, Малахов, Хабибулин Челябинск 4 Войнов-2, Гончар, Кузнецов Магнитогорск 3 Малкин-3 Псков 3 Федоров-3 Донецк 2 Твердовский-2 Тольятти 2 Брызгалов, Ковалев Архангельск 1 Афанасенков Киев 1 Бабчук Мурманск 1 Константинов Новокузнецк 1 Орлов Санкт-Петербург 1 Гусаров Хабаровск 1 Могильный Ярославль 1 Тарасенко

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