Тарасенко - первый победитель Кубка Стэнли из Ярославля

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко расширил географию российских побед в Кубке Стэнли. Форвард, родившийся в Ярославле, стал представителем 13-го российского города, которому удалось завоевать главный заокеанский хоккейный трофей. Еще два российских чемпиона НХЛ родились в украинских городах. Иван Барбашев принес 13-е чемпионство Москве, позволив столице увеличить отрыв от преследующего Воскресенка до пяти титулов. (Кирилл Бурдаков)
Города рождения российских обладателей Кубка Стэнли
|Город
|Кубки
|Игроки
|Москва
|13
|Брылин-3, Зубов-2, Немчинов-2, Фетисов-2, Барбашев, Карповцев, Д.Миронов, Овечкин
|Воскресенск
|8
|Ларионов-3, Вяч.Козлов-2, Зелепукин, Каменский, Локтионов
|Екатеринбург
|4
|Дацюк-2, Малахов, Хабибулин
|Челябинск
|4
|Войнов-2, Гончар, Кузнецов
|Магнитогорск
|3
|Малкин-3
|Псков
|3
|Федоров-3
|Донецк
|2
|Твердовский-2
|Тольятти
|2
|Брызгалов, Ковалев
|Архангельск
|1
|Афанасенков
|Киев
|1
|Бабчук
|Мурманск
|1
|Константинов
|Новокузнецк
|1
|Орлов
|Санкт-Петербург
|1
|Гусаров
|Хабаровск
|1
|Могильный
|Ярославль
|1
|Тарасенко
НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Загрузка...