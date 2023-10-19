Тарасенко открыл счет в матче с «Вашингтоном»

«Оттава» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

На 5-й минуте шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для 31-летнего россиянина это второй гол в нынешнем сезоне.