Каменский поздравил Панарина с выходом на 13-е место по голам в НХЛ среди россиян
Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал достижение форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
29 февраля в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (4:1) 32-летний форвард оформил дубль, достиг отметки в 251 гол в НХЛ и вышел по этому показателю на 13-е место среди россиян, опередив Алексея Жамнова (249).
«Хочу поздравить Артемия с этим огромным достижением для него и желаю ему двигаться дальше в этом списке, ведь рекорды для того и существуют, чтобы их побивать. Меня очень радует, что новое поколение наших ребят устремляется все дальше. Это говорит о том, что наш хоккей все равно самый лучший», — приводит слова Каменского RT.
Рекорд по числу заброшенных шайб в НХЛ среди российских хоккеистов принадлежит Александру Овечкину (838).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|60
|40
|20
|83
|2
|Каролина
|59
|35
|24
|76
|3
|Филадельфия
|60
|31
|29
|69
|4
|Нью-Джерси
|59
|30
|29
|64
|5
|Вашингтон
|58
|27
|31
|63
|6
|Питтсбург
|56
|27
|29
|62
|7
|Айлендерс
|58
|24
|34
|62
|8
|Коламбус
|58
|19
|39
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|39
|20
|82
|2
|Бостон
|60
|34
|26
|82
|3
|Торонто
|58
|33
|25
|74
|4
|Детройт
|59
|33
|26
|72
|5
|Тампа-Бэй
|61
|32
|29
|69
|6
|Баффало
|59
|27
|32
|58
|7
|Монреаль
|59
|23
|36
|54
|8
|Оттава
|57
|25
|32
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|57
|37
|20
|79
|2
|Даллас
|61
|35
|26
|79
|3
|Колорадо
|60
|36
|24
|77
|4
|Нэшвилл
|60
|33
|27
|68
|5
|Сент-Луис
|59
|30
|29
|63
|6
|Миннесота
|59
|28
|31
|62
|7
|Аризона
|58
|23
|35
|51
|8
|Чикаго
|59
|15
|44
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|61
|38
|23
|83
|2
|Вегас
|59
|33
|26
|73
|3
|Эдмонтон
|57
|35
|22
|72
|4
|Лос-Анджелес
|58
|29
|29
|68
|5
|Калгари
|59
|29
|30
|63
|6
|Сиэтл
|58
|25
|33
|61
|7
|Анахайм
|58
|20
|38
|43
|8
|Сан-Хосе
|57
|15
|42
|35
|29.02
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|4 : 1
|29.02
|04:30
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|103
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|60
|98
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|52
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|56
|41
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|59
|39
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96