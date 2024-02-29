Каменский поздравил Панарина с выходом на 13-е место по голам в НХЛ среди россиян

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал достижение форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

29 февраля в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (4:1) 32-летний форвард оформил дубль, достиг отметки в 251 гол в НХЛ и вышел по этому показателю на 13-е место среди россиян, опередив Алексея Жамнова (249).

«Хочу поздравить Артемия с этим огромным достижением для него и желаю ему двигаться дальше в этом списке, ведь рекорды для того и существуют, чтобы их побивать. Меня очень радует, что новое поколение наших ребят устремляется все дальше. Это говорит о том, что наш хоккей все равно самый лучший», — приводит слова Каменского RT.

Рекорд по числу заброшенных шайб в НХЛ среди российских хоккеистов принадлежит Александру Овечкину (838).