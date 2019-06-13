07:21 | Хоккей — НХЛ

Тарасенко - 6-й россиянин, набравший более 10 очков в плей-офф НХЛ

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Владимир Тарасенко забросил в победном для "Сент-Луиса" плей-офф НХЛ 11 шайб и стал шестым российским игроком, которому удалось переступить отметку в 10 голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

До нынешнего сезона высокая результативность помогала только трем нашим хоккеистам. В прошлом году 27 шайб Александра Овечкина и Евгения Кузнецова привели к чемпионству "Вашингтон", а 10 лет назад 14 точных бросков Евгения Малкина позволили завладеть Кубком "Питтсбургу". (Кирилл Бурдаков)

Лучшие результаты российских снайперов в плей-офф НХЛ

Игрок

Клуб

Сезон

Матчи

Голы

Павел Буре

Ванкувер

1993/94

24

16

Александр Овечкин

Вашингтон

2017/18

24

15

Евгений Малкин

Питтсбург

2008/09

24

14

Евгений Кузнецов

Вашингтон

2017/18

24

12

Александр Овечкин

Вашингтон

2008/09

14

11

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

2015/16

17

11

Владимир Тарасенко

Сент-Луис

2018/19

26

11

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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