Тарасенко - 6-й россиянин, набравший более 10 очков в плей-офф НХЛ

Владимир Тарасенко забросил в победном для "Сент-Луиса" плей-офф НХЛ 11 шайб и стал шестым российским игроком, которому удалось переступить отметку в 10 голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
До нынешнего сезона высокая результативность помогала только трем нашим хоккеистам. В прошлом году 27 шайб Александра Овечкина и Евгения Кузнецова привели к чемпионству "Вашингтон", а 10 лет назад 14 точных бросков Евгения Малкина позволили завладеть Кубком "Питтсбургу". (Кирилл Бурдаков)
Лучшие результаты российских снайперов в плей-офф НХЛ
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Павел Буре
|
Ванкувер
|
1993/94
|
24
|
16
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
2017/18
|
24
|
15
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
2008/09
|
24
|
14
|
Евгений Кузнецов
|
Вашингтон
|
2017/18
|
24
|
12
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
2008/09
|
14
|
11
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
2015/16
|
17
|
11
|
Владимир Тарасенко
|
Сент-Луис
|
2018/19
|
26
|
11
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