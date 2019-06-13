Тарасенко - 6-й россиянин, набравший более 10 очков в плей-офф НХЛ

Владимир Тарасенко забросил в победном для "Сент-Луиса" плей-офф НХЛ 11 шайб и стал шестым российским игроком, которому удалось переступить отметку в 10 голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

До нынешнего сезона высокая результативность помогала только трем нашим хоккеистам. В прошлом году 27 шайб Александра Овечкина и Евгения Кузнецова привели к чемпионству "Вашингтон", а 10 лет назад 14 точных бросков Евгения Малкина позволили завладеть Кубком "Питтсбургу". (Кирилл Бурдаков)

Лучшие результаты российских снайперов в плей-офф НХЛ

Игрок Клуб Сезон Матчи Голы Павел Буре Ванкувер 1993/94 24 16 Александр Овечкин Вашингтон 2017/18 24 15 Евгений Малкин Питтсбург 2008/09 24 14 Евгений Кузнецов Вашингтон 2017/18 24 12 Александр Овечкин Вашингтон 2008/09 14 11 Никита Кучеров Тампа-Бэй 2015/16 17 11 Владимир Тарасенко Сент-Луис 2018/19 26 11

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