«Тампа» продлила контракт со шведским нападающим

«Тампа» подписала новый контракт со шведским нападающим Симоном Рюфорсом. Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер, сообщает сайт клуба.

Весь нынешний сезон хоккеист провел в составе фарм-клуба «Тампы» в АХЛ. Рюфорс набрал 35 (11+24) очков в 72 матчах регулярного чемпионата за «Сиракьюз». В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 5 играх.

В сезоне-2020/21 Рюфорс выступал в чемпионате Швеции за «Регле». Он стал лучшим снайпером команды, забросив 25 шайб в 51 матче. Всего на его счету было 45 (25+20) очков.