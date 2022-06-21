Генменеджер «Ванкувера»: «Я слежу за Кузьменко с сезона-2014/15, меня впечатляет его прогресс»

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Аллвин прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Андреем Кузьменко.

«Я слежу за Андреем с сезона-2014/15, меня впечатляет его прогресс. Как только все детали контракта будут улажены, мы с удовольствием поприветствуем Кузьменко в нашей организации и поможем ему расти дальше», — приводит официальный сайт НХЛ слова Аллвина.

Вчера, 20 июня стало известно, что Кузьменко подписал предварительный контракт с «Ванкувером».

В сезоне-2021/22 форвард выступал за СКА. Хоккеист набрал 53 (20+33) очка в 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ, в Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.

Кузьменко покинул СКА на правах свободного агента 30 апреля 2022 года.