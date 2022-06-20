Президент по хоккейным операциям «Ванкувера»: «Подписали контракт со свободным агентом номер один в России»

Президент по хоккейным операциям «Ванкувера» Джим Рутерфорд прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Андреем Кузьменко.

«Мы в предвкушении, «Ванкувер» сумел подписать контракт со свободным агентом номер один в России. Он обладает отличной техникой, а также хорошо проявляет себя в большинстве. У нас хорошее ощущение и большие ожидания», — цитирует Рутерфорда журналист Рик Даливал ыв Twitter.

Ранее стало известно, что Кузьменко подписал предварительный контракт с «Ванкувером».

26-летний форвард в прошлом сезоне провел 61 матч в составе СКА из Санкт-Петербурга, забросил 27 шайб и сделал 40 результативных передач. За петербургскую команду форвард выступал с 2018 года.