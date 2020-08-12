«Тампа» обыграла «Коламбус» в четвертом по продолжительности матче плей-офф в истории

«Тампа» в матче первого раунда Кубка Стэнли обыграл «Коламбус» со счетом 3:2 ОТ.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Пьер-Люк Дюбуа и Оливер Бьоркстранд. «Лайтнинг» ответили точными бросками Брэйдена Пойнта и Янни Гурда. Пойнт стал автором победной шайбы, которую он забросил в пятом овертайме. Эта встреча стала четвертой по продолжительности в плей-офф НХЛ.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился голевой передачей, его партнер форвард Никита Кучеров сделал два ассиста.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 13 августа и начнется в 22:00 мск.

Плей-офф

1/8 финала

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Дюбуа — 4 (бол., Тексье, Джонс), 2:39 — 0:1. Пойнт — 2 (Кучеров, Хедман), 6:27 — 1:1. Бьоркстранд — 1 (Дюбуа, Кукан), 39:12 — 1:2. Гурд — 1 (Макдона, Коулман), 40:23 — 2:2. Пойнт — 3 (Кучеров, Сергачев), 150:27 — 3:2.

Вратари: Василевский — Корписало.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 88 (14+13+14+47) — 63 (6+10+10+37).

Наши: Кучеров (45.59/5/+2), Сергачев (49.19/7/+1) — Гавриков (48.59/1/-3).

11 августа. Торонто. Scotiabank Arena.