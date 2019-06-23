"Тампа" обменяла Джей.Ти.Миллера в "Ванкувер"

"Тампа-Бэй" и "Ванкувер" совершили обмен, сообщает официальный сайт НХЛ. Состав канадской команды пополнил нападающий Джей.Ти.Миллер. За него "Тампа" получила вратаря Марека Мазанеца, пик в третьем раунде драфта-2019 и условный выбор в первом раунде драфта-2020. Если "Ванкувер" не выйдет в плей-офф в следующем сезоне, то выбор перейдет на год позже.

В прошедшем сезоне 26-летний Миллер провел 75 матчей, в которых набрал 47 (23+34) очков. Его заработная плата составляется 5,25 миллионов долларов.

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