«Тампа» обыграла «Даллас», Кучеров набрал два очка

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 4:0.

2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, дубль оформил Энтони Сирелли, еще один гол забил Люк Гленденинг, Михаил Сергачев сделал результативный пас, вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков.

После этого матча «Тампа» с 27 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Даллас» с 31 очком — на пятой строчке «Запада».