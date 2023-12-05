«Филадельфия» в овертайме обыграла «Питтсбург»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Питтсбург» со счетом 2:1.

В составе «Флайерз» отличились Тайсон Ферстер и Шон Кутюрье, у «Пингвинз» шайба на счету Сидни Кросби.

После этого матча «Филадельфия» с 28 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 25 очками — на 11-й строчке.