20 сэйвов Василевского помогли «Тампе» переиграть «Даллас»
04:26
«Тампа» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Лайтнинг» потерпели четвертое поражение кряду.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 20 бросков по своим воротам.
«Тампа» занимет 2-е место в Центральном дивизионе. «Даллас» идет на 5-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Палат — 15, 14:41 — 1:0. Коулман — 12 (мен., буллит), 48:27 — 2:0. Пойнт — 22 (п.в., Василевский), 58:39 — 3:0.
Вратари: Василевский — Эттингер (56:59 — 58:39).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 28 (14+2+12) — 20 (6+12+2).
Наши: Сергачев (20.46/2/0) — Гурьянов (17.49/0/-1).
30 апреля. Тампа. Amalie Arena.
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