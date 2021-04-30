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20 сэйвов Василевского помогли «Тампе» переиграть «Даллас»

04:26
30 апреля. «Тампа» — «Даллас» — 3:0. Фото nhl.com
30 апреля. «Тампа» — «Даллас» — 3:0. Фото nhl.com
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«Тампа» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Лайтнинг» потерпели четвертое поражение кряду.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 20 бросков по своим воротам.

«Тампа» занимет 2-е место в Центральном дивизионе. «Даллас» идет на 5-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Палат — 15, 14:41 — 1:0. Коулман — 12 (мен., буллит), 48:27 — 2:0. Пойнт — 22 (п.в., Василевский), 58:39 — 3:0.

Вратари: Василевский — Эттингер (56:59 — 58:39).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (14+2+12) — 20 (6+12+2).

Наши: Сергачев (20.46/2/0) — Гурьянов (17.49/0/-1).

30 апреля. Тампа. Amalie Arena.

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