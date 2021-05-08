25 сэйвов Худобина помогли «Далласу» переиграть «Тампу»
04:48
«Даллас» обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Старз» прервали свою неудачную серию из пяти поражений.
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.
«Тампа» идет на 2-м месте в Центральном дивизионе. «Даллас» занимает 5-ю строчку.
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