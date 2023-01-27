«Тампа» обыграла «Бостон», у Кучерова три очка

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 3:2.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, еще по голу забили Брэндон Хагель и Виктор Хедман, вратарь Андрей Василевский отразил 37 бросков. У «Брюинз» отличились Брэд Маршан и Павел Заха.

«Бостон» прервал свою шестиматчевую победную серию.

После этого матча «Тампа» с 63 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 80 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Хагель — 19 (бол., Кучеров, Пойнт), 10:42 — 1:0. Маршан — 16 (Клифтон, Линдхольм), 36:58 — 1:1. Кучеров — 20 (Стэмкос), 40:58 — 2:1. Заха — 9 (Крейчи, Пастрняк), 42:24 — 2:2. Хедман — 3 (Пойнт, Кучеров), 53:19 — 3:2.

Вратари: Василевский — Ульмарк.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 35 (7+13+15) — 39 (13+14+12).

Наши: Кучеров (21.05/2/0), Наместников (10.06/0/0), Сергачев (23.35/1/0) — -.

27 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.