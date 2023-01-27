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Сегодня, 05:54

«Тампа» обыграла «Бостон», у Кучерова три очка

Сергей Разин
корреспондент
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27 января. «Тампа» — «Бостон» — 3:2.
Фото ХК «Тампа»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 3:2.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, еще по голу забили Брэндон Хагель и Виктор Хедман, вратарь Андрей Василевский отразил 37 бросков. У «Брюинз» отличились Брэд Маршан и Павел Заха.

«Бостон» прервал свою шестиматчевую победную серию.

После этого матча «Тампа» с 63 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 80 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Хагель — 19 (бол., Кучеров, Пойнт), 10:42 — 1:0. Маршан — 16 (Клифтон, Линдхольм), 36:58 — 1:1. Кучеров — 20 (Стэмкос), 40:58 — 2:1. Заха — 9 (Крейчи, Пастрняк), 42:24 — 2:2. Хедман — 3 (Пойнт, Кучеров), 53:19 — 3:2.

Вратари: Василевский — Ульмарк.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 35 (7+13+15) — 39 (13+14+12).

Наши: Кучеров (21.05/2/0), Наместников (10.06/0/0), Сергачев (23.35/1/0) — -.

27 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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2 Нью-Джерси 48 31 17 66
3 Рейнджерс 48 26 22 60
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 48 24 24 57
6 Айлендерс 50 23 27 51
7 Филадельфия 50 20 30 49
8 Коламбус 48 15 33 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 38 10 80
2 Торонто 49 30 19 68
3 Тампа-Бэй 47 31 16 63
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 47 21 26 50
7 Оттава 47 21 26 45
8 Монреаль 49 20 29 44
Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 50 31 19 63
3 Миннесота 47 26 21 56
4 Колорадо 46 26 20 55
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 48 23 25 49
7 Аризона 48 15 33 35
8 Чикаго 46 14 32 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
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1.02
27.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 3 : 2 Б
27.01 03:00
Монреаль – Детройт
 3 : 4 ОТ
27.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 3 : 2
27.01 04:00
Виннипег – Баффало
 2 : 3
27.01 04:00
Нэшвилл – Нью-Джерси
 6 : 4
27.01 04:00
Миннесота – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
27.01 05:00
Аризона – Сент-Луис
 - : -
27.01 05:00
Калгари – Чикаго
 - : -
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Никита Кучеров

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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Тэйдж Томпсон

Баффало

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