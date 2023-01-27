Василевский признан второй звездой матча с «Бостоном», Кучеров — третья звезда

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2).

28-летний россиянин отразил 37 бросков из 39. Первой звездой признан автор победной шайбы Виктор Хедман, третья звезда — Никита Кучеров, набравший 3 (1+2) очка.

В текущем сезоне Василевский провел 35 матчей, в которых пропустил 88 шайб при 91,8 процента отраженных бросков. У Кучерова 71 (20+51) очко в 47 матчах сезона.