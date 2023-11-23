«Питтсбург» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ
«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Питтсбург» потерпел третье поражение в четырех последних матчах чемпионата.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|17
|13
|4
|27
|2
|Вашингтон
|16
|10
|6
|22
|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|19
|10
|9
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
|9
|18
|7
|Нью-Джерси
|17
|8
|9
|17
|8
|Коламбус
|20
|5
|15
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|14
|4
|31
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|9
|11
|23
|4
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|5
|Детройт
|18
|9
|9
|21
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|18
|7
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|8
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|12
|5
|25
|2
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|3
|Колорадо
|17
|11
|6
|22
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|19
|5
|Аризона
|18
|8
|10
|18
|6
|Нэшвилл
|17
|7
|10
|14
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|17
|5
|12
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|13
|6
|28
|2
|Ванкувер
|19
|13
|6
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|20
|7
|13
|19
|5
|Анахайм
|18
|9
|9
|18
|6
|Калгари
|18
|7
|11
|17
|7
|Эдмонтон
|18
|5
|13
|11
|8
|Сан-Хосе
|18
|3
|15
|7
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
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20.11
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23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
|23.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|1 : 3
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|0 : 1
|23.11
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|4 : 0
|23.11
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Каролина – Эдмонтон
|6 : 3
|23.11
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|7 : 3
|23.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 2
|23.11
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|23.11
|05:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|23.11
|05:30
|
Даллас – Вегас
|- : -
|23.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|23.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|- : -
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|19
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|19
|29
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|18
|29
|И
|Г
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|19
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7
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