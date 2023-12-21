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Сегодня, 23:30

«Тампа-Бэй» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео онлайн)

Видеотрансляция матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас» 22 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Никита Кучеров.
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

В ночь на 22 декабря «Тампа-Бэй» на своем домашнем льду «Амали-арена» примет «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию встречи «Тампа-Бэй» — «Вегас» можно будет в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас» в матч-центре.

«Лайтнинг» с 35 очками находятся на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Голден Найтс» — первые на Западе с 47 баллами.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел 32 матча за команду в текущем сезоне и набрал 54 (22+32) очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

&laquo;Вашингтон&raquo;. НХЛ: «Коламбус» — «Вашингтон», «Питтсбург» — «Каролина». Расписание матчей 22 декабря
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 30 22 8 45
2 Филадельфия 31 18 13 39
3 Айлендерс 32 15 17 39
4 Каролина 32 17 15 37
5 Вашингтон 29 16 13 36
6 Нью-Джерси 30 16 14 34
7 Питтсбург 30 14 16 31
8 Коламбус 33 11 22 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 19 11 44
2 Торонто 29 16 13 38
3 Флорида 31 18 13 38
4 Тампа-Бэй 33 15 18 35
5 Детройт 32 15 17 34
6 Монреаль 31 14 17 32
7 Баффало 33 13 20 29
8 Оттава 27 11 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 19 12 41
2 Даллас 30 18 12 40
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Нэшвилл 32 18 14 36
5 Аризона 31 16 15 34
6 Сент-Луис 31 15 16 31
7 Миннесота 30 13 17 30
8 Чикаго 31 10 21 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 21 12 47
2 Ванкувер 33 22 11 46
3 Лос-Анджелес 29 18 11 40
4 Калгари 32 13 19 31
5 Сиэтл 34 11 23 31
6 Эдмонтон 29 13 16 27
7 Анахайм 31 12 19 24
8 Сан-Хосе 32 9 23 21
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28.12
29.12
21.12 03:30
Виннипег – Детройт
 5 : 2
21.12 03:30
Вашингтон – Айлендерс
3 : 2 ОТ
21.12 06:00
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 2
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Лидеры
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 32 54
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 32 48
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 33 44
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 28 25
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 33 23
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 32 22
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

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