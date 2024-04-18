«Айлендерс» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на своем льду выиграли у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Для обеих команд это была последняя игра в регулярке.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Айлендерс» финишировали на 7-й строчке в Восточной конференции, набрав 94 очка. «Питтсбург» занял 10-ю строчку — 88 очков.

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