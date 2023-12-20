«Колорадо» проиграл «Чикаго», несмотря на дубль Ничушкина
«Чикаго» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Блэкхокс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.
Обе шайбы «Эвеланш» на счету российского форварда Валерия Ничушкина. В составе победителей двумя голевыми передачами отметился Никита Зайцев.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Колорадо» — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Донато — 5 (Зайцев, Бедард), 7:29 — 1:0. Ничушкин — 14 (бол., Друэн, Маккиннон), 9:22 — 1:1. Ничушкин — 15 (бол., Рантанен, Малински), 11:25 — 1:2. Райхель — 3 (Бедард, Донато), 12:56 — 2:2. Т. Джонсон — 7 (бол., Фолиньо, Зайцев), 48:19 — 3:2.
Вратари: Мразек — Георгиев (58:04 — 59:26, 59:37).
Штраф: 16 — 32.
Броски: 22 (8+11+3) — 37 (12+13+12).
Наши: Зайцев (17.17/1/+1) — Ничушкин (25.47/5/0).
20 декабря. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|31
|18
|13
|39
|3
|Айлендерс
|31
|15
|16
|38
|4
|Каролина
|32
|17
|15
|37
|5
|Вашингтон
|28
|15
|13
|34
|6
|Нью-Джерси
|30
|16
|14
|34
|7
|Питтсбург
|30
|14
|16
|31
|8
|Коламбус
|33
|11
|22
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|29
|16
|13
|38
|3
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|4
|Тампа-Бэй
|33
|15
|18
|35
|5
|Детройт
|31
|15
|16
|34
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|33
|13
|20
|29
|8
|Оттава
|26
|11
|15
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|2
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|3
|Виннипег
|30
|18
|12
|39
|4
|Нэшвилл
|32
|18
|14
|36
|5
|Аризона
|30
|15
|15
|32
|6
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|21
|12
|47
|2
|Ванкувер
|33
|22
|11
|46
|3
|Лос-Анджелес
|27
|17
|10
|38
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|33
|10
|23
|29
|6
|Эдмонтон
|29
|13
|16
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|31
|9
|22
|21
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|6 : 1
|20.12
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 5
|20.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|20.12
|03:00
|
Каролина – Вегас
|6 : 3
|20.12
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|20.12
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|4 : 9
|20.12
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 1
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|2 : 5
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 2
|20.12
|05:00
|
Аризона – Оттава
|- : -
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|54
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|32
|48
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|33
|44
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|28
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|33
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|22
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|20
|2.01