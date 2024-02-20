«Тампа-Бэй» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на своем льду проиграла «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У «Сенаторз» дубль оформил Мэтью Жозеф, а также по одной шайбе забросили Тим Штюцле и Владимир Тарасенко. У «Лайтнинг» отличились Митчелл Чаффи и Брейден Пойнт.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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