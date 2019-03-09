"Тампа-Бэй" обеспечила себе место в плей-офф

"Тампа-Бэй" стала первой командой в этом сезоне, которая гарантировала себе участие в плей-офф. Это произошло после разгромной победы "Анахайма" над "Монреалем" (8:2).

Напомним, что за "Тампу" выступают российские хоккеисты: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.

Команда Джона Купера набрала 106 очков уже в 68 встречах, а "Канадиенс", который занимает восьмое место, имеет в своем активе 79 баллов. В последний раз "Молнии" выходили в финал Кубка Стэнли в сезоне-2014/15, где проиграли "Чикаго" со счетом 2-4 в серии.