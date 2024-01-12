Гол с передач Кучерова и Василевского принес «Тампе» победу над «Нью-Джерси»

«Тампа-Бэй» переиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд в овертайме.

Победную шайбу забросил Даррен Рэддиш. Голевыми передачами в победной атаке отметились россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский. Также на счету голкипера 37 сэйвов.

«Тампа» с 47 очками идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 9-й строчке — 45 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Мерсер — 13 (Хаула, Миллер), 7:42 — 0:1. Гленденинг — 6 (Пербикс, Уотсон), 12:35 — 1:1. Гленденинг — 7 (мен.), 18:22 — 2:1. Пойнт — 20 (Кучеров, Пербикс), 30:34 — 3:1. Братт — 15 (Марино, Тоффоли), 36:54 — 3:2. Бастиан — 2, 43:53 — 3:3. Раддиш — 3 (Кучеров, Василевский), 61:52 — 4:3.

Вратари: Василевский — Ванечек.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 20 (6+9+4+1) — 30 (10+10+8+2).

Наши: Кучеров (21.56/3/0) — -.

12 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.