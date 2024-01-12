Гол с передач Кучерова и Василевского принес «Тампе» победу над «Нью-Джерси»
«Тампа-Бэй» переиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд в овертайме.
Победную шайбу забросил Даррен Рэддиш. Голевыми передачами в победной атаке отметились россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский. Также на счету голкипера 37 сэйвов.
«Тампа» с 47 очками идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 9-й строчке — 45 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Мерсер — 13 (Хаула, Миллер), 7:42 — 0:1. Гленденинг — 6 (Пербикс, Уотсон), 12:35 — 1:1. Гленденинг — 7 (мен.), 18:22 — 2:1. Пойнт — 20 (Кучеров, Пербикс), 30:34 — 3:1. Братт — 15 (Марино, Тоффоли), 36:54 — 3:2. Бастиан — 2, 43:53 — 3:3. Раддиш — 3 (Кучеров, Василевский), 61:52 — 4:3.
Вратари: Василевский — Ванечек.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 20 (6+9+4+1) — 30 (10+10+8+2).
Наши: Кучеров (21.56/3/0) — -.
12 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|4
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|5
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|6
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|7
|Вашингтон
|39
|19
|20
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|24
|16
|56
|2
|Флорида
|40
|26
|14
|54
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|58
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Аризона
|39
|20
|19
|42
|6
|Сент-Луис
|39
|20
|19
|41
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|41
|12
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|41
|23
|18
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|41
|18
|23
|41
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|12.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Сан-Хосе
|2 : 3
|12.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|12.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Баффало – Оттава
|5 : 3
|12.01
|03:00
|
Каролина – Анахайм
|6 : 3
|12.01
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|1 : 4
|12.01
|03:00
|
Детройт – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|12.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|12.01
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|- : -
|12.01
|04:00
|
Виннипег – Чикаго
|0 : 0
|12.01
|05:00
|
Аризона – Калгари
|- : -
|12.01
|06:00
|
Вегас – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|40
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41