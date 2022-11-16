«Тампа» в овертайме выиграла у «Далласа»

«Тампа» переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

«Даллас» с 20 очками идет на 3-м месте в Западной конференции. «Тампа» с 19 очками располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Колтон — 4 (Наместников, Майерс), 1:20 — 1:0. Марчмент — 5 (бол., Робертсон, Хинтц), 14:45 — 1:1. Пол — 6 (бол., Перри, Колтон), 24:47 — 2:1. Павелски — 9 (бол., Хейсканен, Бенн), 28:02 — 2:2. Робертсон — 11 (Павелски, Хейсканен), 29:57 — 2:3. Стэмкос — 8 (Коул, Киллорн), 34:23 — 3:3. Коул — 1 (Пол, Киллорн), 43:55 — 4:3. Факса — 1 (мен.), 55:18 — 4:4. Киллорн — 5 (Сергачев, Стэмкос), 63:43 — 5:4.

Вратари: Эллиотт — Эттингер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 38 (9+14+10+5) — 32 (10+10+10+2).

Наши: Кучеров (25.11/7/-2), Наместников (12.33/3/+1), Сергачев (25.34/0/-1) — -.

16 ноября. Тампа. Amalie Arena.