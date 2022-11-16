«Тампа» в овертайме выиграла у «Далласа»
«Тампа» переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.
«Даллас» с 20 очками идет на 3-м месте в Западной конференции. «Тампа» с 19 очками располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)
Голы: Колтон — 4 (Наместников, Майерс), 1:20 — 1:0. Марчмент — 5 (бол., Робертсон, Хинтц), 14:45 — 1:1. Пол — 6 (бол., Перри, Колтон), 24:47 — 2:1. Павелски — 9 (бол., Хейсканен, Бенн), 28:02 — 2:2. Робертсон — 11 (Павелски, Хейсканен), 29:57 — 2:3. Стэмкос — 8 (Коул, Киллорн), 34:23 — 3:3. Коул — 1 (Пол, Киллорн), 43:55 — 4:3. Факса — 1 (мен.), 55:18 — 4:4. Киллорн — 5 (Сергачев, Стэмкос), 63:43 — 5:4.
Вратари: Эллиотт — Эттингер.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 38 (9+14+10+5) — 32 (10+10+10+2).
Наши: Кучеров (25.11/7/-2), Наместников (12.33/3/+1), Сергачев (25.34/0/-1) — -.
16 ноября. Тампа. Amalie Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|13
|3
|26
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|16
|7
|9
|17
|6
|Вашингтон
|18
|7
|11
|16
|7
|Питтсбург
|16
|6
|10
|15
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|21
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Флорида
|16
|9
|7
|19
|5
|Детройт
|16
|7
|9
|18
|6
|Монреаль
|16
|8
|8
|17
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|14
|8
|Оттава
|15
|5
|10
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|9
|7
|20
|2
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|16
|7
|9
|16
|5
|Чикаго
|15
|6
|9
|15
|6
|Нэшвилл
|16
|7
|9
|15
|7
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|14
|6
|8
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|26
|2
|Лос-Анджелес
|18
|10
|8
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|18
|6
|12
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|16
|5
|11
|11
|16.11
|03:00
|
Баффало – Ванкувер
|4 : 5
|16.11
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 5
|16.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|2 : 5
|16.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|5 : 4 ОТ
|16.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|5 : 2
|16.11
|03:30
|
Коламбус – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|16.11
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|2 : 1
|16.11
|06:00
|
Анахайм – Детройт
|3 : 2 ОТ
|16.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|16
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|10
|2.10