«Баффало» потерпел шестое поражение подряд

«Ванкувер» на выезде обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Кэнакс» прервали свою неудачную серию из трех поражений. «Сэйбрз» проиграли третью встречу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Ванкувер» — 4:5 (1:2, 2:3, 1:0)

Голы: Джошуа — 3 (Оман, Локвуд), 8:01 — 0:1. Бир — 1 (Хорват, Гарлэнд), 9:18 — 0:2. Скиннер — 4 (Далин, Так), 11:15 — 1:2. Петтерссон — 7 (Экман-Ларссон), 20:31 — 1:3. Скиннер — 5 (Томпсон, Так), 23:43 — 2:3. Миллер — 10 (бол., Хорват), 27:13 — 2:4. Хорват — 13 (бол., Бесер, Петтерссон), 28:25 — 2:5. Так — 8 (Пауэр, Томпсон), 31:12 — 3:5. Миттельштадт — 4 (Козенс, Кребс), 52:02 — 4:5.

Вратари: Андерсон (57:59) — Мартин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (8+9+15) — 32 (15+12+5).

Наши: Любушкин (13.01/1/-1) — Кузьменко (11.06/1/0), Михеев (16.14/3/+1).

16 ноября. Баффало. KeyBank Center.