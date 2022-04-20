Василевский сделал 28 сэйвов в проигранном матче «Тампы» с «Детройтом»

«Тампа» на своем льду проиграла «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом, который стал для него 19-м в сезоне. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 из 32 бросков по своим воротам.