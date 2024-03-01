«Айлендерс» на выезде обыграли «Детройт». Сорокин отразил 23 броска

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«Айлендерс» переиграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Команда из Нью-Йорка прервала шестиматчевую победную серию «Ред Уингз».

Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 64 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 72 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Айлендерс» — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Голы: Нельсон — 25, 12:11 — 0:1. Сизикас — 7 (Пелек, Добсон), 16:18 — 0:2. Мяяття — 3 (Перрон, Велено), 25:04 — 1:2. Кейн — 13 (Ларкин, Питри), 40:10 — 2:2. Нельсон — 26 (бол.), 45:04 — 2:3. Мяяття — 4 (Гостисбеер, Спронг), 50:49 — 3:3. Барзал — 18, 53:58 — 3:4. Энгвалль — 7 (п.в., Хольмстрем, Сизикас), 59:24 — 3:5.

Вратари: Лайон (58:22 — 59:24) — Сорокин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (6+9+11) — 27 (9+7+11).

Наши: — - Романов (17.24/0/-1).

1 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.