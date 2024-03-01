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Сегодня, 05:37

«Айлендерс» на выезде обыграли «Детройт». Сорокин отразил 23 броска

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» переиграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Команда из Нью-Йорка прервала шестиматчевую победную серию «Ред Уингз».

Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 64 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 72 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Айлендерс» — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Голы: Нельсон — 25, 12:11 — 0:1. Сизикас — 7 (Пелек, Добсон), 16:18 — 0:2. Мяяття — 3 (Перрон, Велено), 25:04 — 1:2. Кейн — 13 (Ларкин, Питри), 40:10 — 2:2. Нельсон — 26 (бол.), 45:04 — 2:3. Мяяття — 4 (Гостисбеер, Спронг), 50:49 — 3:3. Барзал — 18, 53:58 — 3:4. Энгвалль — 7 (п.в., Хольмстрем, Сизикас), 59:24 — 3:5.

Вратари: Лайон (58:22 — 59:24) — Сорокин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (6+9+11) — 27 (9+7+11).

Наши: — - Романов (17.24/0/-1).

1 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 60 40 20 83
2 Каролина 60 36 24 78
3 Филадельфия 60 31 29 69
4 Нью-Джерси 59 30 29 64
5 Айлендерс 59 25 34 64
6 Вашингтон 58 27 31 63
7 Питтсбург 56 27 29 62
8 Коламбус 59 19 40 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 40 20 84
2 Бостон 61 35 26 84
3 Торонто 59 34 25 76
4 Детройт 60 33 27 72
5 Тампа-Бэй 62 32 30 70
6 Баффало 60 28 32 60
7 Монреаль 60 23 37 55
8 Оттава 57 25 32 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 62 36 26 81
2 Виннипег 58 37 21 79
3 Колорадо 60 36 24 77
4 Нэшвилл 61 34 27 70
5 Сент-Луис 59 30 29 63
6 Миннесота 60 28 32 62
7 Аризона 59 23 36 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 61 38 23 83
2 Вегас 60 33 27 73
3 Эдмонтон 57 35 22 72
4 Лос-Анджелес 58 29 29 68
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 58 25 33 61
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 57 15 42 35
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6.03
1.03 03:00
Тампа-Бэй – Баффало
 2 : 3 ОТ
1.03 03:00
Флорида – Монреаль
 4 : 3 Б
1.03 03:00
Торонто – Аризона
 4 : 2
1.03 03:00
Коламбус – Каролина
 2 : 4
1.03 03:00
Детройт – Айлендерс
3 : 5
1.03 03:00
Бостон – Вегас
 5 : 4
1.03 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 6 : 1
1.03 04:00
Даллас – Виннипег
 4 : 1
1.03 05:00
Чикаго – Колорадо
 - : -
1.03 06:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 - : -
1.03 06:00
Сиэтл – Питтсбург
 - : -
1.03 06:30
Сан-Хосе – Анахайм
 - : -
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 61 104
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 60 98
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 60 41
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 56 41
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

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